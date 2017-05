Hans Sigl spet najbolj priljubljeni TV-igralec

Priljubljenost na estradi se meri tudi po številu nagrad. Teh ni malo in so različne. Nekatere so znane, pomembne in odmevne bolj, druge manj. Ne glede na to pa se jih ne brani prav nihče. Tudi doktor Martin Gruber, zadnje čase verjetno najbolj priljubljeni zdravnik na svetu, oziroma igralec Hans Sigl, ki ga upodablja, se je razveselil zadnje v vrsti nagrad, ki jih je prejel. Za vlogo v seriji Gorski zdravnik, kakopak.



Oboževani igralec je prejel avstrijsko nagrado romy, ki jo podeljujejo za televizijske dosežke. Nagrada in kipec, ki jo uteleša, sta ime dobila po sloviti avstrijski igralki, že pokojni Romy Schneider. Prireditev in podelitev nagrad z njenim imenom vsako leto poteka od 1990., pobudnik pa je bil znani avstrijski časopis Kurier. Podobo si je zamislil filmski pisec Rudolf John, ki je tudi oblikoval videz 30 centimetrov velikega kipca. Ta je upodobljen na podlagi izvirne ideje, saj ne nosi le imena slovite igralke, ampak tudi njeno podobo. Gre za prizor iz filma Bazen, ki ga je posnela z Alainom Delonom, in pozo, v kateri si popravlja obleko. Podelitev že vsa leta poteka na Dunaju in ima različne kategorije.

