Halid Bešlić o Goranu Dragiću: Vidi se, da je iz naše Bosne

Proslavljanje zlate medalje na evropskem košarkarskem prvenstvu je v Ljubljani počastil tudi legendarni bosanski pevec Halid Bešlić, poroča Telegraf. Za naše košarkarje je imel le besede pohvale, prav tako tudi za ljubljanskega župana Zorana Jankovića, ki ga je povabil v slovensko prestolnico. »V sobah slovenskih košarkarjev v Turčiji so se moje pesmi pogosto slišale, zato jim je Košarkarska zveza Slovenije obljubila, da bom pel na proslavljanju zlate medalje. Obljubo so izpolnili in rade volje sem sprejel povabilo mojega prijatelja Zorana,« je razložil za bosanske medije.

Prisvojil si je Dragića

Posebej pa ga je navdušil kapetan Goran Dragić. »Res je velik športnik in človek in vidi se, da so njegove korenine v Bosni, saj je Goranov oče moj rojak«. In posebej za našega Gogija je Bešlić odpel pesem Ja bez tebe ne mogu da živim.

.