Gwyneth bo zakonu naklonila še eno priložnost

Odlično se znajde v vlogi prijateljice, sestre, hčere in matere, a kot življenjska sopotnica se Gwyneth Paltrow ni prav dobro izkazala. Zaroko z Bradom Pittom je razdrla, saj tedaj, sredi svojih dvajsetih, še ni bila pripravljena na zakon. Dolgoletno razmerje z Benom Affleckom je ni pripeljalo nikamor, bila je le dolga plovba po razburkanem morju. Ko pa je že mislila, da je v pevcu skupine Coldplay, Chrisu Martinu, vendar našla pravega, je spomladi 2014 njunemu zakonu po 10 letih odklenkalo na precej newageovski način, z "zavestnim razparčkanjem". A čeprav za razpadla razmerja sama sebi pripisuje levji del krivde, se je iz vsega tega vendar marsičesa naučila, zato je zakonu zdaj pripravljena nameniti še eno priložnost. Tudi zato, ker je z Bradom Falchukom končno premagala dolgoletni strah pred intimo in komunikacijo.

Romanco najprej skrivala

Tistega leta, ko je propadel njen zakon, je med snemanjem serije Glee, v kateri se je pojavila kot gostujoča igralka, naletela na njenega soustvarjalca Falchuka, ki je tako kot ona ravno pomahal zakonskemu življenju v slovo. A čeprav so se med njima takoj zakresale iskrice, sta romanco skrivala debelo leto, nato pa jo priznala v precej novodobnem slogu, s selfiejem. In minula tri leta so se njuna čustva očitno le krepila, igralkinega novega izbranca naj bi dobro sprejeli tudi njena otroka in bivši mož, tako da sta golobčka že pred enim letom vedela, da je njuna skupna pot le vprašanje časa. "Že nekaj časa se pogovarjata o zaroki, a se jima nikamor ne mudi," je povedal vir in dodal, da sta čakala na primeren trenutek. Na trenutek, ko bo lepotička lahko najavila svoje novo življenjsko poglavje kar na svoji spletni strani Goop! In natanko tako je zdaj sporočila, da bo kmalu spet nevesta. "Imava se za srečneža, da sva drug na drugega naletela v življenjskem obdobju, ko lahko najine uspehe in napake izkoristiva kot temeljni kamen za izgradnjo zdravega in srečnega razmerja," je zapisala hollywoodska blondinka in še malce pofilozofirala o izmuzljivemu čustvu ljubezni. "Lahko se nam izmika, nas razočara, razveseljuje ali rani. Je vse prej kot dvoplastno čustvo. Njeno kompleksnost sem poskušala sprejeti in sem se ji zdaj, v zrelih letih, odločila dati še eno priložnost. Ne le ker sem našla moškega, ki mi je namenjen, tudi ker sem sprejela priložnost za premostitev starih vzorcev, ki jih ponuja intimnost."

Odločiti se za pravega

Svežepečena zaročenka priznava, da se je morala pošteno nagarati, ogromno delati na sebi, da je končno sposobna imeti in uživati v dobrem, zdravem odnosu. In, tudi precej pomembno, se odločiti za pravega. "Preden sem naletela na Brada, sem skakala med dvema tipoma ljubezenskih razmerij. Bodisi sem moškega lovila in se na vse pretege trudila osvojiti njegovo srce in ljubezen, bodisi me je pozornost moškega oziroma njegova pripravljenost na resno razmerje odbijala. Zdaj, pri 45, imam prvič občutek, da sem v odraslem razmerju. Kar ne pomeni, da je vse lepo in udobno, saj tovrsten odnos zahteva določeno stopnjo intimnosti in komunikacijo, česar se prej nisem naučila."