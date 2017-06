Grki obožujejo Slovenko

Lepotica slovenskega rodu Tatiana Ellinka Blatnik je grška in danska princesa, ki živi sanje mnogih deklic. Leta 2010, ko se je poročila z grškim princem Nikolaosom, si je nadela naziv grške in danske princese. Njen oče je Slovenec Ladislav Vladimir Blatnik, po materini strani pa se ji po žilah pretaka modra in plemiška kri. Njena mama je namreč Nemka Marie Blanche Bierlein, hči nemške plemkinje in grofice Ellinke von Einsiedel. Tatiana se je rodila 28. avgusta 1980 v Venezueli. Ko je bila stara tri leta, se je družina preselila v Švico, kjer je Tatiana obiskovala prestižno zasebno šolo. Za študij sociologije je izbrala ameriško univerzo Georgetown in nato v Švici nadaljevala študij komunikologije.

Po študiju se je ustalila v Londonu, kjer je bila zaposlena v pisarni priznane modne oblikovalke Diane von Fürstenberg in je skrbela za organizacijo dogodkov. V času, ko je živela v Londonu, je tudi spoznala princa Nikolaosa, sina nekdanjega grškega kralja Konstantina II. Po treh letih zveze se je decembra 2009 princ spustil na kolena in lepotico slovenskega rodu zaprosil za roko. Tatiana je julija 2010 opustila delo pri von Fürstenbergovi in se odločila, da se bo posvetila načrtovanju kraljeve poroke, ki je potekala na grškem otoku Spetses. Postala je del prepletene evropske plemiške družine in dobila naziv grška in danska princesa. Njuna poroka je bila sanjska, med nastopajočimi pa je bil tudi svetovni zvezdnik Elton John. Čeprav živi razkošno življenje, se prelestna lepotica ne mara preveč izpostavljati. Leta 2013, ko se je bila gospodarska kriza v Grčiji na vrhuncu, sta se zakonca preselila v Grčijo. Pri ameriškem Vogueu, kjer so lani objavil intervju z njo, niso skoparili na račun njene brezčasne lepote, elegance in modnega sloga. Tatiana je takrat dejala, da je njeno življenje daleč od kraljevskega: »Delam, nakupujem, kuham, sprehajam psa, Grki pa so me sprejeli tako kot vsakogar.«

Priznava, da si na vsake toliko res na glavo nadene tiaro in obleče razkošno obleko, a to se dogaja le ob izjemnih priložnostih. V zadnjih letih se je posvetila dobrodelnosti in v sodelovanju s pomembnimi imeni iz sveta grške kulinarike objavila kuharsko knjigo, katere izkupiček je namenjen izključno v dobrodelne namene. S promocijo rada priskoči na pomoč tudi lokalnim umetnikom. »Vedno si želim, da bi lahko naredila še več. Nikoli nisem zadovoljna,« je dejala in dodala, da verjame, da imajo njena dobra dela učinek snežne kepe. »Naredi, kar se da, in upaj, da se bo to širilo naprej.«