Grad kralja Riharda III.

Če ste ljubitelj angleške zgodovine, je zdaj prava priložnost za vas: na nepremičninskem tržišču se je znašlo posestvo, na katerem stojijo ruševine gradu kralja Riharda III., tistega, ki nastopa tudi v sloviti Shakespearjevi drami. Če želite posestvo imeti, boste morali seči globoko v žep, saj znaša cena trenutno 1,1 milijona funtov, kar je okoli 1,2 milijona evrov. Za ta denar pa ne boste dobili le skrbno pristrižene angleške travice z ostanki slovitega gradu, na posestvu je namreč tudi hiša s štirimi spalnicami in uta, v kateri je prostora še za dve osebi.

V gradu je stanoval tudi zloglasni Henrik VIII.

Grad Sheriff Hutton je bil nekoč dom nekaterih najbolj kontroverznih zgodovinskih osebnosti. Poleg Riharda III. je tam stanoval tudi zloglasni Henrik VIII.



Postal je eden najbolj veličastnih gradov v severni Angliji in bil v različnih obdobjih najljubša rezidenca in sedež nekaterih najbolj karizmatičnih osebnosti v angleški zgodovini. Uporabljati so ga prenehali pred tremi stoletji in pol.

1,2 milijona evrov stane posestvo.

Leta 1382 ga je postavil lord John Neville iz Rabyja. Do 16. stoletja ga je uporabljal tako imenovani severni svet, administrativno telo, ki ga je v 15. stoletju organiziral kralj Edvard IV. Posestvo, na katerem stojijo ruševine, leži približno 16 kilometrov od Yorka in meri 6,4 hektara.