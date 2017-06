Govorica telesa prvega para ZDA

Čeprav ameriški predsednik Donald Trump nedavno prvo, devetdnevno potovanje v tujino ocenjuje kot zelo uspešno, pa govorica njegovega telesa in tistih, ki so ga spremljali, pravi drugače. Med obiskom Savdske Arabije, Izraela, Vatikana, Bruslja in Sicilije, kjer je bil vrh G7, se je srečal z veliko voditelji, a opazovalci se strinjajo, da je bilo njegovo vedenje na političnem parketu precej agresivno in mnogokrat nerodno. »Med turnejo je dajal vtis, da mu je neprijetno in se počuti izolirano, nekateri gostitelji so bili odkrito presenečeni nad njegovim pristopom, nekateri so poskušali ohranjati distanco,« pravi Julian Zelizer z univerze Princeton, ki še dodaja, da je nekonvencionalni predsednik pustil vtis, da mu ni mar za položaj ZDA v tujini.



Na uradnem delu srečanja s papežem Frančiškom je več pozornosti svetega očeta dobila prva dama Melania, ko jo je vprašal, ali moža hrani s potico, da je tako pri sebi, na fotografiji, na kateri so ameriški prvi par, papež in predsednikova hči Ivanka, ima sveti oče zanj neznačilno resen izraz, Trump pa se živčno nasmiha. Da ozračje ni bilo prijetno ali sproščeno, dokazujeta Melania in Ivanka – obe povsem resni stojita poleg moža oziroma očeta in brezizrazno zreta v daljavo, temačnost trenutka pa še potencirata njuni popolnoma črni opravi.



Ko se je protokolarni del obiska v Bruslju končal, so preostali voditelji držav članic Nata vneto in sproščeno kramljali med sabo, Trump pa je hodil sam, kar je bilo povsem drugače kot z njegovim predhodnikom, saj so politiki pred leti Baracka Obamo komaj izpustili iz svoje sredine, vsi so hoteli klepetati z novim predsednikom ZDA in se na fotografijah pojaviti ob njem. Zdaj nihče.



Zgodba se je ponovila v petek na vrhu G7 v Italiji: po poziranju za skupinsko fotografijo so se voditelji sprehodili po ozki sicilijanski ulici na kosilo, Trump pa je ostal zadaj.



In ne pozabimo, kako si je pred poziranjem na srečanju Nata utrl pot v prvo vrsto – črnogorskega predsednika vlade Duška Markovića je dobesedno odrinil stran in stopil naprej, se na videz samozavestno postavil in si popravil suknjič. »Donald Trump ni dopustil, da bi ga na srečanju kdor koli zasenčil,« pišejo črnogorske Vijesti.



Roka roko stiska



Da je Trump najpomembnejši, najboljši in sploh prvi med prvimi, je dokazoval tudi s stiskanjem rok, in to dobesedno, roko novega francoskega predsednika je v Bruslju, ko sta se moža prvič srečala, tako stisnil, da so bili njuni členki povsem beli, Emmanuel Macron mu pač ni hotel ostati dolžan in prijema ni popustil. Stisk je moral biti res močan, saj sta bolečino oziroma moč dokazovala tudi s stiskanjem zob in bolečim izrazom na obrazu. Da v tej tihi bitki ni bilo zmagovalca, je potrdila strokovnjakinja za govorico telesa Lillian Glass: »Enakovredna sta, oba sta alfa samca.«



No, jasno pa je, kdo je najmanj dvakrat potegnil kratko v primeru držanja za roko z ženo. Zgodilo se je namreč dva dni zapored, ko je hotel Donald Melanio v Izraelu prijeti za roko, a jo je odrinila, rekli bi lahko, da celo udarila, v Rimu pa se je znašla bolj elegantno in si, ko sta stopala iz letala in jo je hotel prijeti, raje popravila lase. Kaj se torej dogaja z njunim razmerjem?



Strokovnjaki za govorico telesa pravijo, da Melania noče, da bi jo Donald obravnaval kot otroka. »To je lahko tudi znak, da se je njun odnos spremenil, odkar je Donald postal predsednik ZDA. Prej sta bila zaljubljen par, Donald se je žene nenehno dotikal, ji delil poljube, ona pa je bila videti zadovoljno in zaljubljeno. Zdaj pa on želi, da ga vidijo kot predsednika, ne kot polovico prvega para ZDA,« je povedala Patti Wood za Independent.



Tudi drugi pravijo, da je njun zakon postal farsa, saj jima v javnosti ne uspe več igrati srečnega para. Veliko stvari v njunem zakonu, inavguracija oziroma Melanijin v trenutku spremenjeni izraz, ko ji je mož nekaj rekel, ločeno življenje, trditve, da že več let ne spita v isti postelji, deluje nenavadno in izrazito hladno.

Modno ozaveščena prva dama



Če Melanii nekateri očitajo, da ni prava prva dama, saj da je to Donaldova ljubljenka, hči Ivanka, pa je Sevničanka zagotovo prva dama mode. Vsa oblačila, ki jih je nosila na turneji, so bila zadetek v polno, se strinjajo poznavalci, še posebno pa izstopa plašček z rožami, ki si ga je ogrnila na Siciliji, medtem ko je bil njen mož na vrhu G7. Ekstravagantni kos, ki stane 51.500 ameriških dolarjev, prihaja iz italijanske modne hiše Dolce & Gabbana, navdušenke pa so ga seveda že razgrabile, kot se to zgodi z večino kosov, ki jih obleče prva dama ZDA.