Gostom je morala streči med orgijami

Plačilo je dobivala, da svojemu delodajalcu pripravlja uravnotežen jedilnik, skrbi za njegov polni želodec tudi med službenimi potmi ter, verjetno, da poskrbi še za izbrane prigrizke, kadar je povabljena smetana sveta zabave. Tako je bila prepričana Cindy Rueda, ko je pred dvema letoma postala osebna kuharska mojstrica za raperskega mogula P. Diddyja s krstnim imenom Sean Combs. A je kaj hitro spoznala, da se od nje ne pričakuje zgolj spretnega vrtenja okoli štedilnika. Streči je namreč morala tudi, ko so bile zvezdnikove seksualne zabave v polnem razmahu, zreti v razgaljene genitalije delodajalca in njegovih gostov ter prenašati opolzke opazke. Ob tem da niti ni dobila plačanih vseh ur. Zaradi česar se je zdaj odločila terjati pravico na sodišču. Zaradi nezakonitega odpusta, spolnega nadlegovanja, klevetanja, neplačanih nadur in čustvene stiske. Vprašanje pa ostaja, na koliko je ocenila pekel, ki ga je očitno prestajala kot zvezdnikova zaposlena.



Občuduj moje moško bogastvo!



Zgodba se je začela januarja 2015, ko je pristala na seznamu Seanovih zaposlenih. Sprva zgolj kot njegova osebna kuharica ob koncih tedna, a mu je bila njena hrana očitno precej všeč, saj je že dobrega pol leta pozneje napredovala v njegovo prvo mojstrico kuhe. Za Diddyjevo prehrano ni skrbela le vsak dan, ampak jo je s seboj jemal na službene poti in glasbene turneje, tudi po več tednov hkrati. Kar bi bilo še lepo in prav, če ne bi bilo njegovih razvratnih zabav. Tedaj se je od Cindy pričakovalo, da ni zgolj pripravila prigrizkov, ki so jih potrebovali, da so ohranjali energijo za svoje seksualne maratone, ampak jih je morala tudi streči razgretim gostom. Ko so se še vdajali telesnim strastem ali nemudoma po koncu, ko so še prepoteni, v blaženosti vrhunca in goli ležali po posteljah. A da je bila mera polna, se ji ni uspelo nevidno, skoraj kot duhu gibati po hiši, kjer ji je bilo več kot neugodno, ampak so jo občasno poskušali potegniti v svoje igrice. »Takoj po spolnem odnosu me je Sean Combs pozval v spalnico, naj prinesem hrano. Ko sem prišla, je bil gol, pripomnil je nekaj sočnih o svojem telesu in me povprašal, ali mi je všeč njegovo golo telo in ali me privlači,« je navedla v sodnih spisih. Kot drug primer, ko se je počutila sila neugodno, pa dogodek, ko se je v kuhinjo prikradel eden od zvezdnikovih gostov. Ravno je pripravljala hrano, ko se je do nje prikradel nag neznanec. In ji zaukazal, naj pogleda njegovo moško bogastvo in ga občuduje, saj je ne nazadnje ravno zadovoljil neko žensko.



Podtaknili so ji krajo



Delovne okoliščine so bile neznosne! A se Ruedova ni nemudoma obrnila na organe pravice, sprva je potožila raperjevi osebni pomočnici. Kar se je izkazalo za strahovito napako, saj so ji zaradi pritoževanja podtaknili krajo in našli povod, da so se je znebili. Diddyjeva hišna oskrbnica Iris ji je namreč podarila uro, češ da jo je našla v smetnjaku, nakar so jo obtožili kraje. »Dejali so mi, da me zaradi tatvine, ki je nisem zagrešila, ne bodo tožili, če uro vrnem in podpišem odpovedno izjavo, s katero se tudi obvezujem, da ne bom od Combsa ničesar terjala ali ga tožila.« A zadnjega vendar ni podpisala.



Eno leto je minilo, odkar je pristala na cesti. In prav na prvo obletnico odpusta, 8. maja, je proti nekdanjemu delodajalcu vložila tožbo. Terja odškodnino zaradi muk ob nadlegovanju in šikaniranju ter za izplačilo vseh neplačanih nadur. Teh pa naj bi se nabralo kar precej, saj je pogosto začenjala delovni dan ob deveti jutranji uri, končal pa se je šele okoli druge jutranje ure naslednjega dne. Težke obtožbe, na katere je raperjev predstavnik odvrnil le, da gre za »nesmiselno tožbo zagrenjene nekdanje zaposlene, ki je službo izgubila povsem upravičeno«.

