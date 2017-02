Gorski zdravnik prihaja v Slovenijo

Gorski zdravnik, no, v resnici je zgolj igralec, Hans Sigl prihaja v Slovenijo. Najbrž se ne veseli tako zelo, zelo kot oboževalke, a s Pop TV, kjer bodo nadaljevanko spet predvajali, sporočajo, da je dejal: »Res se zelo veselim svojega prvega obiska Slovenije. Slišal sem že veliko o slikoviti pokrajini in čudovitih ljudeh v Sloveniji. Povedali so mi, da je med gledalci ogromno oboževalcev serije Gorski zdravnik. Lahko jim razkrijem, da bo 10. sezona serije odlična in najbolj napeta do sedaj.«

Vsa srca, ki so poskočila, moramo tudi malce razočarati, Hans Sigl bo namreč Slovenijo 16. marca obiskal v spremstvu žene Susanne. Glavni junak televizijskega fenomena, ki je zasvojil srca slovenskih gledalcev, se že veseli obiska na sončni strani Alp, kjer bo z oboževalci ustvaril nepozabne spomine.