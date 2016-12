Goli kuharski chef si je poparil lulčka

Na svetovni dan zaljubljencev, na valentinovo, je načrtoval popolno večerjo. V mislih je že videl svojo ženo Jools, kako prispe domov in ga najde za štedilnikom, povsem golega, odetega le v omamne vonjave romantične večerje. Ob tem bi se ji zmehčala kolena in bi obedu namesto sladice verjetno sledilo valjanje med rjuhami. A namesto da bi se tisto noč sladkala s telesom drug drugega, to morda začinila z nekaj stepene smetane in stopljene čokolade, je Jamie Oliver dolgega obraza sedel na postelji, z vrečko zamrznjene koruze na moškosti. Da mu splahni opeklina, ki si jo je prislužil z nič kaj veščim vrtenjem po kuhinji. Svoje bogastvo si je namreč dodobra poparil z vrelim zrakom iz pečice.



Pred 17 leti je kot komet privršal na televizijske zaslone in z energičnim nastopom, da je bolj kot na kuharja spominjal na rockerskega glasbenika, ljubitelje kuharskih oddaj učil najosnovnejših spretnosti v kuhinji, s katerimi nekaj preprostega povzdigneš na višjo raven. In si prislužil vzdevek goli kuharski chef, pod katerim je ustvaril imperij. A medtem ko je vzdevku navkljub pred televizijskimi kamerami na sebi obdržal oblačila, ga je želel v zasebnosti doma za svojo ljubljeno upravičiti. Z resnično golim vrtenjem po kuhinji. Kar pa se mu je pošteno ponesrečilo. »Bil sem nag. Pripravljal sem brancina v pečici. A pečica je bila nova, z ventilatorjem. Ko sem odprl vratca, je – tega nisem pričakoval – ven butnil oblak vroče pare, ki mi je napadla moškost,« je Jamie v spominih zajadral k svoji verjetno najbolj ponesrečeni kuhariji v življenju. Ki se je izkazala za najhujšo in hkrati najboljšo stvar. »Morda malce čudno, a to je bilo hkrati čudovito in grozno. Grozno, ker me je neznosno bolelo, čudovito pa, ker se je moje moško bogastvo, ki je zaradi opekline zateklo, precej povečalo,« je dejal s precej moške nečimrnosti. A četudi ga je pogled na lastno premoženje zaradi izjemne velikosti navdušil, tega veselja ni mogel deliti z Jooles. Nasprotno, skazilo jima je načrte, polne posteljne akcije. »Načrtoval sem najbolj romantično in strastno noč, kar pa je splavalo po vodi. Večer se je sklenil tako, da sem sedel z zamrznjeno koruzo v naročju, da je blažila boleče opekline.«