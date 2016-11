Golega in s kravato je našla v omari

Zavpila mu je, da ga ljubi. On ji je zgolj odvrnil, da to dobro ve, nato sta se strastno poljubila. Tak je bil pač scenarij za njuni filmski vlogi princese Leie in Han Sola, toda strast Carrie Fisher in Harrisona Forda je gorela tudi, ko so kamere ugasnile. »Bilo je noro! Med tednom sva bila Leia in Han, ob vikendih pa Carrie in Harrison,« je zvezdnica v knjigi spominov pred izidom The princess diary (Princesin dnevnik) potrdila že desetletja trajajoče govorice o njuni skrivni aferi med snemanjem megauspešnice Vojna zvezd iz leta 1976.



Štela jih je komaj 19. Njen zvezdniški soigralec Harrison je bil 15 let starejši in tedaj že 12 let poročen z Mary Marquardt, ki mu je povila sinova Benjamina in Willarda. Kar ga očitno ni zaustavilo, da ne bi pustil, da iskrice privlačnosti s Fisherjevo ne vzplamtijo v strasten ogenj. Prvič po rojstnodnevni zabavi režiserja Georgea Lucasa, ko sta oba malce (pre)globoko pogledala v kozarec. In ko se ji je Ford ob koncu radoživega večera ponudil, da jo, malce okajeno, odpelje domov. Opogumljena z vinom in pod plaščem noči sta se med rjuhami predala drug drugemu. Čeprav se prvič menda ni ravno izkazal kot izjemen ljubimec, svetlolaske to ni zmotilo. Ne nazadnje je bila sama v ljubezenskih stvareh precej neizkušena, ni se znala dobro poljubljati, on pa je pregrešno čeden. »Pogledala sem ga. Imel je obraz junaka. Nekaj pramenov las mu je padalo prek njegovega izjemnega, rahlo zgubanega čela. In vprašala sem se, kako bi se tako izvrsten primerek moškosti sploh lahko zadovoljil z nekom, kot sem jaz,« piše. In dodaja, da mu je vsemu navkljub neizmerno zaupala in v njem videla dobroto in prijaznost.

