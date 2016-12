Gol bobnal pri odprtih oknih in zbudil sosede

Odkar je Matthew McConaughey pred desetletjem prvič uzrl brazilsko manekenko Camilo Alves, so bile druge ženske in minule romance pozabljene. »Uročila me je. In obožujem biti pod njenim urokom,« pravi še vedno noro zaljubljeni lepotec, čigar zakonsko življenje je skoraj kot obrnjena slika zakona njegovih staršev. Kajti medtem ko je njegova družinska idila precej umirjena in je zvezdnika iz divjega, pogosto zadetega hipija spremenila v zvestega moža in predanega očeta, so njegovi starši pluli po razburkanih vodah. »Dvakrat so se ločili in trikrat poročili. Bili so divji, v zakonu so prešli meje zgolj kričanja. Moja mama si je štirikrat zlomila sredinec na roki, ko je udarjala in frcala očeta v čelo. Dokler se ni odpeljalo tudi njemu. A med njima je bila strast do zadnjega. Oče je umrl, medtem ko se je ljubil z mamo.«

