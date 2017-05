Gnusni detajli posilstva tekmovalke iz Parov: Poljubljal jo je, lizal, potem so jo drogirali?

V srbskem resničnostnem šovu Parovovi smo bili priča domnevni tragični zgodbi o posilstvu pevke Zorane Đokić, ki naj bi jo s komaj 14 leti posilil duhovnik. Duško Tomić, advokat, ki ji je bil dodeljen v omenjenem primeru je za srbske medije razkril podrobnosti.

Po njegovih besedah ga Zorana obtožuje, da je izgubila tožbo, ker se ni pojavila na sodišču, a on trdi da mu to ni bilo potrebno. »Ni bila samo Zorana zlorabljena, tu gre še za malo deklico, katere identitete ne morem razkriti. Skupaj so odhajale do duhovnika S. M., ki jih je seksualno izkoristil, tako da jih je poljubljal, lizal in jih slačil do golega.Ne bi rekel da je že tedaj šlo za posilstvo, bolj za nespodoben napad.«

Po advokatovih besedah mu je tekmovalka 5. sezone kontroverznega resničnostnega šova celo pokazala vikend, kjer jo je duhovnik večkrat zlorabil. No, zgodba pa tu dobi tudi pravi hollywoodski zaplet, saj Duško trdi, je pred sojenjem Zorano ugrabila mafija, povezana z duhovnikom in jo drogirala do te meje, da je od nje dobila izjavo, kjer je zanikala posilstvo.

»Grdo je od nje, da mene in mamo obsoja, a sva od duhovnika jemala denar ter da zato ni zmagala v sodbi. To je laž.«