Glavo ji je tiščal na svoje mednožje

Še v noči na ponedeljek se mu je široko smejalo. Vloga v filmu The disaster artist je Jamesa Franca namreč popeljala na zmagovalni oder, kjer se mu je igralska kritiška srenja priklonila z zlatim globusom za najboljšo moško vlogo v komediji ali muzikalu. A se je hitro, že celo med prireditvijo, iz zmagovalca prelevil v poraženca, ki se nikakor ne bi smel gibati med igralsko smetano. Tokratna podelitev je bila namreč morda celo bolj kot v znamenju filma v znamenju gibanja Time'sUp proti spolnemu nadlegovanju, ki naj bi bilo hollywoodskemu lepotcu več kot poznano. Že med podelitvijo so se namreč oglasila tri dekleta, ki naj bi jih spolno nadlegoval.

Nadlegoval 17-letnico

Prvič je zašušljalo pred štirimi leti, ko je privrelo na plan, da je prek instagrama zapeljeval 17-letnico in jo poskušal zmamiti med rjuhe. A tedanji spolni škandalček ni nič v primerjavi s tokratnimi rušilnimi valovi, ki so ga naplavili na hollywoodsko črno listo. "Se spomniš, ko si mi v avtu potisnil glavo proti svojemu razgaljenemu mednožju?! In spet drugič, ko si mojo prijateljico povabil na seks, čeprav je bila stara komaj 17 let?" ga je med filmsko slovesnostjo prek tviterja, da jo je slišal ves svet, dregnila igralka Violet Paley. Predvsem ker jo je v oči zbodla broška, ki se mu je lesketala na smokingu. Broška z napisom Time'sUp, s katero je zvezdnik podprl gibanje proti spolnim zlorabam. Čeprav naj bi bil, tako Violet, sam spolni plenilec, proti kakršnim je Hollywood zdaj strnil vrste.

3 ženske so obtožile Jamesa Franca spolnega nadlegovanja.

Javno ga je obtožila, da jo je prisilil v oralni seks. Malo pozneje pa še dodala, da naj bi z njo pred nekaj tedni poskušal stopiti v stik. "Meni in nekaj drugim dekletom se je želel opravičiti. Značilno zanj bi to storil po telefonu in veliko prepozno." In morda sta bili med temi, ki so kot Violet zavrnile telefonsko opravičilo, tudi Sarah Tither-Kaplan in Ally Sheedy, ki sta prav tako povzdignili glas in razkrili zvezdnikovo sramotno skrivnost. Sarah, svojčas študentka igralčevega tečaja igre, je vse povedala že, ko ni mogla verjeti, da so mu poslali vabilo na zlate globuse, ko pa so vsi vedeli, kaj je letošnja rdeča nit. Ob čemer je obrazložila, da jo je izkoristil z zahtevkom, naj se sleče do golega, ko je sodelovala pri enem od njegovih filmov. S serijo tvitov pa se je oglasila tudi Ally, zvezdnica filma Sobotni klub, češ da ne more verjeti, da je prišel na podelitev, in še manj, da je nato pobral kipec. Ob vse pa stisnila najzgovornejši #Me Too (Jaz tudi), že mednarodni krik žensk, ki so bile spolno zlorabljene.

P

osledice težkih obtožb je Franco nemudoma začutil, saj so mu že odpovedali nastop na prireditvi, na kateri bi moral govoriti o svojem z nagrado ovenčanem projektu. Čeprav je obtožbe že zavrnil in poudaril, da podpira žrtve, da končno spregovorijo, saj so bile predolgo tiho.

Ponosen na svoj sloves

Franco ni edini, ki so se te dni znašli na natezalnici. Nič bolje se ne godi Michaelu Douglasu, četudi je zavrnil govorice o neprimernem vedenju, še preden so se sploh pojavile. V prihajajočih dneh naj bi luč sveta namreč uzrl novinarski prispevek, kako se je oskarjevec pred tremi desetletji samozadovoljeval pred žensko uslužbenko, ki nato ni le pristala na cesti, ampak naj bi zvezdnik uporabil tudi svojo moč in vpliv, da v Hollywoodu zanjo nenadoma nikjer več ni bilo dela. "Lahko bi čakal, da pride v trafike, in se nato branil. A mislim, da moram o tem spregovoriti, še preden se pojavi v medijih. Ženska je novinarju zatrdila, da sem pred njo uporabljal zelo barvit, umazan, pohujšljiv besednak. Trdi, da sem jo odpustil in poskrbel, da v Hollywoodu ni več dobila dela. In, najpomembneje, zatrjuje, da sem pred njo masturbiral. To je popolna laž, v tem ni niti trohice resnice," je še pred objavo članka dejal zvezdnik in dodal, da ga je vsaka izmed obtožb zadela v srce. "Ponosen sem namreč na sloves, ki sem si ga ustvaril v industriji, še pred menoj pa tudi moj oče. Ne skrivam nikakršnih umazanih skrivnosti," četudi ga je najbolj zabolelo to, kako je grdo namigovanje prizadelo njegova otroka. "Vznemirjena sta, milo rečeno. Strah ju je, da morata v šolo, kjer bodo sošolci o meni brali laži, da sem spolni zločinec."