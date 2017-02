Glasbo in bogastvo bi dal, če bi lahko objel mamo

Glasba mu je po 231 nominacijah prinesla kar 66 priznanj glasbene kritiške srenje, med temi štiri grammyje. Zaradi prirojenega smisla za ritem in melodijo ga je revija Times umestila med stotico najvplivnejših, revija Forbes pa ga je pred tremi leti postavila kar na prvo mesto najpomembnejše tridesetice tistih, ki še niso dosegli mejnika 30 let. A čeprav je glasba tista, ki je Bruna Marsa iz množice anonimnih privzdignila med slavne in bogate, bi pevec vse to vrnil, ko bi mu to le vrnilo mamo.



Leta 2013 se mu je porušil svet. En dan je še vedel, da ima brezpogojno ljubezen svoje mame Bernadette, naslednji dan, 1. junija tistega leta, pa je ni bilo več. Stara komaj 55 let je umrla zaradi možganske anevrizme. »Življenje se mi je spremenilo. Ko bi lahko, bi svojo glasbo takoj, brez pomisleka, zamenjal zanjo, saj je mama neizmerno več kot glasba,« je dejal zvezdnik, še vedno strtega srca, a jo vendar nosi s seboj, kamor koli ga zanese pot. Zaradi Bernardette namreč ve, da je v življenju resnično pomembno le eno – družina in ljubezen najbližjih. A kot je mama tista, ki ga je naučila ljubiti in mu pokazala, »kakšna mora prava ženska biti«, tako je oče tisti, zaradi katerega zdaj polni zakladnico svetovne glasbe. »Moj oče je glasbenik stare šole. Učil me je bobnanja, s čimer je razvijal moj smisel za ritem, po njem sem pobral tudi oblačilni slog, vse od prstanov na mezinčku do obleke in klobuka. A to vem in priznam danes. Ko sem bil še deček, sem se od sramu skoraj pogreznil v zemljo, če je pome prišel v kadilaku, oblečen v nekakšno svileno srajco. A če me pogledate danes – obožujem bleščeča, vidna oblačila in se naokoli vozim v kadilaku.«



Veliki met



V svetu zabavne industrije mu je uspel veliki met. Tega ne dokazuje le z vrsto priznanj, temveč se je njegova podoba zableščala tudi z naslovnice revije Latina, na kateri običajno paradirajo največje zvezdnice glasbe in filma, po katerih se pretaka vročekrven latino temperament – Demi Lovato, Jennifer Lopez, Jessica Alba, Shakira, Eva Longoria, Salma Hayek, Eva Mendes, America Ferrera. Leta 2014 pa nenadejana izjema v podobi pevca Romea Santosa. Zdaj je čast naslovnice, rezervirane za vplivne ženske, vnovič pripadla moškemu. Brunu Marsu, ki se je enkrat za vselej odločil razčistiti z očitki, da je z odrskim imenom poskušal prikriti svoj izvor. »Nikoli nisem skrival, da sem Portoričan. Kot tudi nisem prikrival priimka Hernandez. Ponosen sem na svoj rod in svojo družino. A že skoraj vse življenje me vsi kličejo Bruno. Ta vzdevek mi je še kot dveletniku nadel oče, saj sem ga spominjal na profesionalnega rokoborca Bruna Sammartina.«