Gillian se poslavlja od Dosjejev X

Veteranska igralka Gillian Anderson je namignila, da se počasi poslavlja od sodelovanja v kultni seriji Dosjeji X. Devetinštiridesetletna igralka je v njej upodabljala posebno FBI agentko Dano Scully v vseh devetih sezonah nadaljevanke, ki se je začela leta 1993 in končala 2002. Trenutno nastopa v deseti sezoni, ki se je lani vrnila na male zaslone. Dosjeji X so serija, ki je močno zaznamovala pop kulturo devetdesetih in očitno še vedno privablja gledalce.

Njen uspeh je v posrečeni mešanici paranormalnega, vesoljcev in okultnega. Vse skupaj je začinjeno s teorijami zarote in ljudje obsedijo pred zasloni kot začarani. Premiera 11. sezone je že napovedana za januar, a Gillian pravi: »Kar se mene tiče, je to vse.« Dosjeji X so med zvezde izstrelili tudi Davida Duchovnyja, ki igra agenta Foxa Mulderja.

Gillian je razkrila razloge, zakaj je privolila v sodelovanje v obujeni seriji: »Čutila sem, da zadeva še ni zaključena. Nisem imela občutka, da smo oboževalcem dali vse, kar so nazadnje od nas pričakovali, to je bilo to.«

11. sezona se začne januarja.

Na tovrstna vprašanja je odgovarjala na nedavnem sejmu ljubiteljev znanstvene fantastike Comic Con, kjer sta ji družbo delala kreator Dosjejev X Chris Carter in že omenjeni Duchovny. Tam so predstavili dveminutni video, na katerem lahko vidimo oba agenta, ki iščeta svojega pogrešanega sina Williama. Vključeni so tudi posnetki avtopsije vesoljca, agentke Scullyjeva v bolniški postelji in mladega Cigarette Smoking Mana. Prihajajoča sezona bo imela osem samostojnih epizod in dve regresivni.