Geri izgubila boj z mačko

Najsi služijo s petjem ali igranjem, zgolj talent običajno ne zadošča. Mikaven obraz je skoraj enako zaslužen za razvoj kariere, tega se Geri Horner, ki je moškim dvigovala utrip kot vroča začimbica nekdanje dekliške skupine Spice Girls, nadvse dobro zaveda. In vendar je bil prav njen obraz tisti, nad katerega se je s svojimi kremplji spravila njena mačka Tallula.



»Izogibajte se Tallule. Nimam je več rada!

Če mi raniš obraz in skaziš lepoto, bo to pokopalo najino ljubezen, je očitno prepričana Geri. »Svarilo! Izogibajte se Tallule. Prav nič je nimam več rada!« je, čeprav malce šaljivo, objavila Geri, medtem ko ji po bradi počasi mezi kri, ustnice pa kazijo praske. Bojne rane, ki jih je očitno odnesla iz spopada z družinsko mačkico. A če je v trenutkih bolečine in verjetno tudi ranjenega ponosa računala na podporo in sočutje otrok, je Geri delala račun brez krčmarja. Zvezdničina 11-letna hčerka Bluebell, ki se ji je rodila v razmerju s scenaristom Sacho Gervasijem, se namreč ni postavila na materino stran, prej je obdržala nevtralno držo med vojskujočima se stranema. »Našemu mačku pač ne gre od rok vzpostavljanje odnosa z novimi ljudmi,« ji je dejala deklica, a jo nato malce pomirila, da bodo praske že kmalu zbledele. »Vse bo še dobro s tabo. Na rane si položi robec.«