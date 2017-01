George Michael vzel prevelik odmerek?

Preiskava smrti pevca Georgea Michaela se bo najverjetneje zavlekla. Policisti čakajo na rezultate tokiskološke analize, ki naj bi potrdila domnevo, da je zvezdnik umrl zaradi prevelikega odmerka mamil. Če se bo izkazalo, da je to zares vzrok smrti, bodo policisti sprožili kriminalistično preiskavo, v kateri bodo ugotavljali, kje je superzvezdnik dobil mamila, ki so ga pokopala. Nekateri menijo, da naj bi imel pri pevčevem žalostnem in prezgodnjem koncu prste vmes njegov partner Fadi Fawaz, saj ga je policija že večkrat zaslišala. Ta govorice ostro zanika in pravi, da je zgolj sodeloval v policijski preiskavi, nihče pa ga ni česar koli obtožil. »Policisti so bili izjemni. Bili so mi v oporo. Počeli so tisto, kar običajno počnejo, ko kdo umre. Ničesar me niso obtožili, bili so mi v pomoč,« je dejal.



Spremenjena izjava



Fawaz je bil tisti, ki je 53-letnega zvezdnika na božično jutro našel mrtvega v njegovem domu v Goringu v Oxfordshiru v Veliki Britaniji. Sprva je trdil, da sta bila z Michaelom tisto usodno noč skupaj, pozneje pa je izjavo spremenil. Dejal je, da je spal v svojem avtu in da je pevec umrl sam. Ni pa povedal, kje je bil avto, v katerem je prebil noč, parkiran. Čeprav naj bi pevca našel mrtvega že zjutraj, Fawaz ni poklical policije do dveh popoldne. Policisti bodo 40-letnika znova zaslišali, tudi zato, da bi ugotovili, v kakšnem duševnem stanju je bil zvezdnik zadnje dneve življenja. Preiskovalci sumijo, da je bivši član popularnega dueta Wham umrl zaradi prevelikega odmerka mamil. Obdukcija je pokazala, da smrt ni bila naravna, zdaj potekajo toksikološke preiskave, ki bodo med drugim pokazale morebitno prisotnost mamil. Testiranja naj bi se zaključila šele čez nekaj tednov.

