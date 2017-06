George Clooney na jesen življenja postal očka

Ameriški igralec George Clooney in njegova soproga Amal sta se danes razveselila prihoda dvojčkov - punčke Elle in fantka Alexandra. Amal je dvojčka rodila v Londonu, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočil Clooneyjev publicist Stan Rosenfeld.

»To jutro sta Amal in George v svoje življenje pozdravila Ello in Alexandra Clooneyja,« je sporočil Rosenfeld.

»Ella, Alexander in Amal so vsi zdravi, srečni in se počutijo v redu,« je dejal.

»George je poln pomirjeval in bo okreval v nekaj dnevih,« je dodal.

Devetintridesetletna odvetnica za človekove pravice in 56-letni filmski zvezdnik, ki sta danes prvič postala starša, sta se poročila leta 2014 v Benetkah.