Gangsterji zavzeli prestolnico

Po gorskem zdravniku je Slovenijo obiskal še bombastičnejši gost dejansko epskih razsežnosti. Na Brniku je pristal neko sredo popoldne. Nekateri so menili, da je priletel celo brez letala. Sprva je vladalo prepričanje, da so tedaj videli njegovega dvojnika, potem pa se je izkazalo, da je bil to tisti pravi Chuck Norris.

Menda ni nikogar, ki ga ne bi poznal. Če že ne njegovega dela in lika, pa vsaj nešteto hudomušnih pripomb, ki kujejo v nebo to zvezdo borilnih veščin (poleg karateja obvlada še tekvondo in džiudžicu, sam pa je razvil še novo borilno veščino, imenovano chun kuk do, kombinacijo vseh tradicionalnih veščin, ki jih obvlada) in slavnega igralca predvsem v akcijskih serijah, le kdo še ni slišal za teksaškega moža postave.

Bill Murray je bil na tej strani Alp že pred dvema letoma, zdaj vnovič zaradi slovenian vodke. Malo so ga vozili naokoli, malo se je šel rokovat z Zoranom Jankovićem in odšel. No, v Ljubljani pa je bil te dni tudi eden najbolj vročih britanskih igralcev mlajše generacije James Norton. Zvezdnika je v prestolnico prineslo snemanje televizijske serije McMafia. Po prepričanju nekaterih kar malce preveč pomenljivo. Norton je sicer trenutno v središču pozornosti britanskih medijev zaradi vloge, ki jo bo igral v naslednjem filmu o Jamesu Bondu. Namesto Daniela Craiga se bo namreč prelevil v slavnega vohuna 007.