Francoski predsednik je očim svoji sošolki

Emmanuel Macron, ki je v nedeljo v drugem krogu volitev prepričljivo premagal protikandidatko Marine La Pen, je z 39 leti postal najmlajši francoski predsednik v sodobni zgodovini. Prisegel bo še ta teden, večno zvestobo v zasebnem življenju pa je Brigitte Trogneux, ki je skoraj 25 let starejša od njega, prisegel pred desetimi leti.



Njuna ljubezenska zgodba je nekaj posebnega tudi zato, kar sta se spoznala, ko je bil Emmanuel star komaj 15 let, Brigitte, ki prihaja iz znane čokoladarske družine, je bila na zasebni šoli za dramsko igro na severu države njegova učiteljica latinščine in francoščine. »Ko je bil star 17 let, mi je samozavestno zatrdil, da se bova poročila,« je lani v intervjuju za revijo izdala skorajšnja prva dama Francije, sicer že babica sedmim vnukom. Zatrdila je tudi, da se je njuno razmerje začelo, ko je bil Emmanuel že polnoleten. Tedaj je bila ona poročena in mati treh otrok, a srce ji je govorilo, da je njena prihodnost z mladeničem, s katerim je lahko po njegovi selitvi v Pariz ure in ure govorila po telefonu: »Počasi je premagoval vse moje zadržke.« Leta 2006 se je tako ločila od bankirja Andre-Louisa Auziereja in mlademu ljubimcu sledila v glavno mesto, sledila je poroka. Bioloških otrok nimata, a je Macron očim njenim trem otrokom iz prvega zakona, Sebastien se je rodil leta 1975, Laurence Auziere-Jourdan je stara toliko kot on, torej 39, najmlajša Tiphaine pa je stara 33. Dodajmo, da sta bila Emmanuel in Laurence celo sošolca na jezuitski zasebni srednji šoli in je menda prav ona materi prva navdušeno pripovedovala o briljantnem učencu, ki da vse ve. Macron je v zelo dobrih odnosih s pastorki, vsi so bili na njuni poroki, veliko pa so pripomogli tudi k njegovemu uspehu na političnem prizorišču, saj so se aktivno vključevali v kampanjo, Sebastien je denimo skrbel za komunikacijo prek družabnih omrežij, s pravnimi vprašanji pa se je ukvarjala Tiphaine, ki Macrona navdušeno opisuje kot izjemnega in inteligentnega človeka.



Macron je še pred volitvami izjavil, da bi imela tudi njegova žena kot morebitna prva dama »svojo vlogo, kot jo je vedno imela. Ne bi bila skrita, saj je del mojega življenja, ker je njeno mnenje pomembno in ker predsedniški položaj prinaša tudi nekaj, kar ima osebno dimenzijo.« Žena ni samo njegova moralna opora v ozadju, ampak je tudi prva bralka njegovih govorov, svetuje mu, ga jezikovno popravlja, skrbi za njegov urnik in drugo. Po zmagi se ji je seveda javno zahvalil, saj da brez nje ne bi bil to, kar je.



Bodoča prva dama je v minulih dneh sporočila, pišejo britanski mediji, da bo imela aktivno vlogo v novi francoski administraciji, kot nekdanja učiteljica se bo osredotočila na področje izobraževanja. »Zanima jo predvsem reforma izobraževanja, osredotočila se bo na delo z avtističnimi in neprivilegiranimi otroki,« pišejo. In še to: delala bo zastonj.

