Fotografija, o kateri govori ves Balkan. Je Severino spet obdelal kirurg?

POLEPŠANA IN NAPIHNJENA

Hrvaška pevka Severina je na instagramu objavila fotografijo, ki je med njenimi oboževalci in kritiki dvignila precej prahu. Videti je napihnjena in zategnjena, komentirajo in dodajajo, da se je očitno spet odločila za enega izmed lepotnih tretmajev, s katerimi želi ohraniti svoj mladostni videz.

Če gre verjeti hrvaškim medijem, naj bi svoj obraz pomladila s hialuronskimi filtri. Gre za hialuronsko kislino, ki se z leti razkraja. Z njimi pogosto napolnijo ustnice, ličnice, brado in druge predele obraza. Snov se v roku šestih mesecev v telesu razkroji, zato je postopek treba ponavljati.

Čeprav je jasno, da se je Severina odločila že za kar nekaj lepotnih posegov, o tem javno noče razpravljati. Operirali so ji nos, popravili ustnice, estetski kirurgi pa so prepričani tudi, da je posegla po botoksu, ki si ga je dala vbrizgati v čelo in okoli oči.