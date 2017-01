FOTO: Zvezdniško zapravljanje

Januarske razprodaje so po nakupih zvabile tudi številne zvezdnike. V lov za novimi oblačili in modnimi dodatki so se podali tudi Katie Holmes, Victoria Beckham in Cristiano Ronaldo, ki so tokrat s seboj vzeli otroke.



Nakupi za mamo



Ljubiteljica nakupovanja Victoria Beckham je skupaj s hčerko Harper nakupovala v prestižnem londonskem okrožju Belgravia. Nakupovala je predvsem bivša začimbica, petletnica pa se je, medtem ko je mama v garderobi pomerjala različne kombinacije oblačil, zabavala z igračko, ki jo je imela s seboj.



Obleke za Suri



Victorijina prijateljica Katie Holmes je z desetletno Suri nakupovala v Los Angelesu. Dekleti sta se med drugim ustavili v trgovini z otroškimi oblačili Wild & Free Children's, iz katere sta odšli z velikim kartonastim paketom. Katie je znana po tem, da mali Suri rada izpolni modne muhe – pred leti je vzbudila zgražanje javnosti, ko je malčico obula v čevlje z visokimi petami.



Oče in sin



Cristiano Ronaldo je sina Cristiana popeljal nakupovat po butikih v Madridu. Dvojica, ki ji je družbo delal še nogometašev prijatelj, se je ustavila v nekaj butikih z oblačili prestižnih znamk, med drugim tudi v Guccijevem. Oče in sin, ki slovita po okusu za modo, sta si tokrat oblačila in torbice očitno le ogledovala, saj sta se iz trgovine vrnila brez vrečk.

