FOTO: Zvezdniški par objavil fotografiji svojih »sončkov«

Španski pevec Enrique Iglesias in nekdanja teniška igralka Ana Kurnikova sta objavila, za nekatere težko pričakovano, fotografijo svojih dvojčkov.

My Sunshine A post shared by Enrique Iglesias (@enriqueiglesias) on Jan 16, 2018 at 9:39am PST

Sredi decembra lani sta presenetila z objavo, da sta postala starša dvojčkoma, deklici in dečku, Lucy in Nicholasu. Ponosni očka Enrique je na instagramu najprej objavil fotografijo enega od »sončkov«, kot se je izrazil sam. Mnogi so se nato spraševali, kje je drugi »sonček« in kdaj bodo lahko videli oba. Nato je tudi Ana presenetila s fotografijo.

My Sunshine A post shared by Anna Аня (@annakournikova) on Jan 16, 2018 at 10:48am PST

Ana Kurnikova in španski pevec Enrique Iglesias sta par že od leta 2001, vmes sta se večkrat za kratko obdobje tudi razšla. Skupaj sta že 16 let. Morda je za dolgo zvezo zaslužna tudi njuna skrbno varovana zasebnost, saj sta znana po tem, da se le redkokdaj skupaj pojavita v javnosti.