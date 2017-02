FOTO: Zvezdniška posvojitev: revščino sta zapustili z zasebnim letalom

Po dolgem čakanju in ugibanju, ali bo povečala družino, je ameriški zvezdnici Madonni pred dnevi to le uspelo. V afriški državi Malavi je posvojila siroti, dvojčici, ki sta neverjetno revščino tako zapustili na pevkinem zasebnem letalu, zdaj pa ju čaka življenje čez lužo, o katerem nista mogli niti sanjati. Štiriletni deklici Stella in Esther sta lahko Malavi v naročju 58-letne Madonne zapustili že 36 ur potem, ko je sodnica odobrila posvojitev, presrečna pevka pa je fotografijo svojih hčera na instagramu nemudoma delila z vsem svetom. »Tudi uradno lahko potrdim, da je postopek posvojitve dvojčic iz Malavija končan. Presrečna sem, da sta del naše družine, in hkrati neizmerno hvaležna vsem v Malaviju, ki so to omogočili. Medije ob tem prosim, naj spoštujejo našo zasebnost v obdobju privajanja,« je zapisala ob ljubko fotografijo, na kateri se po prašni afriški cesti z roko v roki sprehaja z deklicama.



Kot je razvidno iz sodnih zapisov, ki so jih pridobili ameriški mediji, je bila sodnica Fiona Mwale, ki je odločala o zahtevku za posvojitev, zadovoljna s tem, kar je v svoji dvorani slišala iz ust zvezdnice, in sicer da je »pripravljena deklicama ponuditi dom, ljubezen, zaščito in vzgojo«. Kljub temu je Madonno čakalo še nekaj neprijetnih vprašanj, med njimi zakaj želi znova posvojiti otroka iz prav te afriške države. »Na klasična vprašanja je človeku, ki mu je postopek posvojitve znan, lahko odgovoriti oziroma se nanje pripraviti, zato sem Madonno hotela presenetiti z drugačno vrsto vprašanj. Z odgovori in njeno iskrenostjo sem bila zadovoljna,« je povedala Mwalejeva, ki se ni spotaknila ob dejstvo, da pevka ni državljanka Malavija in da tam nima niti stalnega prebivališča, kar je pogoj za posvojitev v tej državi. »Da bi ugotovila njen motiv, sem kandidatko dodobra izprašala, ali se zaveda, kakšen vpliv bo imelo njeno dejanje na Malavi, saj ga bo s tem oropala dveh najbolj dragocenih reči, pomembnih za njegov razvoj, torej otrok,« je še eno neprijetno vprašanje razkrila sodnica. Z odgovorom, katerega vsebina pa ni znana, je bila očitno zadovoljna, saj sta se Stella in Esther le nekaj ur pozneje prvič v življenju vkrcali na letalo in odleteli lepši prihodnosti naproti.



Madonna je mati šestih otrok. Najstarejša hči Lourdes, ki jo ima s kubanskim igralcem Carlosom Leonejem, šteje 20 let, štiri leta je mlajši sin Rocco, ki je spočet v zakonu z britanskim režiserjem Guyem Ritchiejem in ki ji zadnje čase povzroča nemalo sivih las. Nato je prišla prva posvojitev iz Malavija. Zdaj 11-letnega Davida Bando je iz Afrike pripeljala leta 2006, ko je bila še v zakonu z Ritchiejem. Takrat je postala tarča kritik, češ da je prekršila malavijska pravila, saj pred posvojitvijo tam ni živela, ni državljanka Malavija in tam nima stalnega prebivališča. Mnogi so jo obsojali, da je bila zaradi zvezdniškega statusa deležna posebnih ugodnosti. Tri leta pozneje se je kljub vsemu vrnila v Malavi in posvojila deklico Mercy James, ki danes šteje deset let. Njeno prošnjo so najprej zavrnili ravno iz omenjenih razlogov, a so si premislili, potem ko je državi velikodušno darovala 14 milijonov evrov. Zdaj sta se četici njenih otrok pridružili še Stella in Esther.