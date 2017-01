FOTO: Zvezdnica slovenskega BB šokirala z zadnjico

Srbska starleta Soraja Vučelić, tekmovalka slovenskega resničnostnega šova, je presenetila, ko je na instagramu pokazala bujno in popolno zaobljeno zadnjico. Mnogi pa so prepričani, da njena zadnjica ni naravna in da je šla tokrat z lepotnimi popravki resnično predaleč.

Soraja je namreč znana po tem, da je velika ljubiteljica lepotne kirurgije. Na njej je popravljeno že skoraj vse – od ustnic, zob, nosu do prsi. Poslužila se je tudi različnih vrst liftinga, in če pogledamo fotografijo, kakšna je bila pred posegi, je zdaj skoraj neprepoznavna.