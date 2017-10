FOTO: Zvezdnica: Ne morem verjeti, da sem prvič v Ljubljani

Državica pod Alpami je s svojimi čari privabila že marsikatero znano osebnost. Tokrat se je pri nas mudila nekoč ena najboljših teniških igralk na svetu Ana Ivanović, ki je nedavno dahnila usodni da.

Njen življenjski sopotnik je nogometaš Bastian Schweinsteiger, s katerim naj bi po poročanju nekaterih pričakovala prvega otroka.

Kaj je počela v Ljubljani, ni znano, vsekakor pa si želimo, da se še vrne.

When in Europe... I can't believe it's my first time in Ljubljana pic.twitter.com/M8uT3aywuo