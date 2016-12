FOTO: Zvezde krasijo: uganete, čigavi so okraski?

Zvezde so pred bližajočo se najdaljšo nočjo v letu okrasile svoje domove – vsaka v skladu s svojim okusom in domišljijo. Uganete, kateri pripadajo kateri okraski?



Modna poznavalka



Sarah Jessica Parker (51) slovi po svojem modnem okusu, ki se kaže tudi pri opremljanju. Pri krašenju ji pomagajo njeni trije otroci, sin James (14) in dvojčici Tabitha in Marion (7).



Večni otrok



Drew Barrymore (41) je ena tistih zvezd, ki v sebi ohranjajo kanček otroškega duha. Zdi se, da v zimskih praznikih uživa vsaj tako, če ne še bolj kot njeni hčerki, štiriletna Olive in dvoletna Frankie.



Družinsko in družabno



Za Katie Holmes je bistvo zimskih praznikov druženje s tistimi, ki jih ima rada, in na ta način se loteva tudi krašenja doma. Z desetletno Suri sta tudi letos polepšali stanovanje z lesketajočimi se trakovi in drugimi prazničnimi okraski.