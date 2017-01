FOTO: Znano manekenko Natalijo ubil pokvarjen bojler

V beloruski prestolnici Minsk je pred tednom dni umrla znana manekenka in model Natalija Makej. Svetlolasa lepotica je imela zavidljivo kariero v lepotni industriji, prav tako je prirejala različna lepotna tekmovanja, modne revije in vodila lastno šolo za nadobudne modele.



V javnost so prišli prvi uradni izsledki preiskave, ki so potrdili, da je bil za smrt lepotice kriv pokvarjen bojler v njenem stanovanju. Nesrečna 44-letnica se je zadušila zaradi uhajanja ogljikovega monoksida. Ta plin nastaja pri nepopolnem zgorevanju in se zelo uspešno veže na hemoglobin v krvi. Pri tem izpodriva kisik, zato se človek, ki se s plinom zastrupi, začne dušiti. Povrhu ga je težko spraviti iz krvi, saj se zelo močno veže na rdeče krvne celice. Natalija je le nekaj ur pred smrtjo govorila z mamo in ji povedala, da se ima dobro in da je vse v najlepšem redu.



Kariera dolgonoge lepotice se je začela, ko je bila še študentka na beloruski državni politehniški akademiji v Minsku. Takrat so jo odkrili in začela je hoditi po modnih pistah. »Bila je zelo sofisticirana, videl si, da je prijazna in sladka oseba,« je novico o smrti komentirala beloruska zvezdnica Irina Kabasakal. Dodala je, da je bilo v njeni družbi zelo prijetno. »Če si jo srečal, je bila zelo prijazna. Vedno prijazna, nikoli nisi slišal, da bi koga obrekovala. In seveda, vedno je bila prečudovita.« Natalija se je nedavno vrnila v Belorusijo iz Poljske in se je intenzivno posvečala svoji karieri.