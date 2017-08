FOTO: Znana igralka hčerko sprehajala na povodcu

Jodie Whittaker, igralka, ki je najbolj znana po kriminalni seriji Broadchurch, kmalu pa bo kot prva ženska postala trinajsti Doctor Who v priljubljeni istoimenski britanski seriji, je mogoče malce manj priljubljena zaradi svojih vzgojnih ukrepov, ki so razdelili javnost. Medtem ko jo nekateri občudujejo in obožujejo, so drugi zgroženi nad fotografijami, ki so zakrožile v javnosti.

Petintridesetletnica se je namreč v zadnjih dneh z dveletno hčerkico odpravila na sprehod, a malčice ni prijela za roko, kot to pač počnejo starši, temveč ji je nadela »povodec za otroke«. Pravzaprav gre za oprsnico oziroma varnostni pas, ki je namenjen predvsem varnosti otrok v gneči.

Čeprav je igralka za svojo malčico želela le najboljše, je dejstvo, da večina mimoidočih na starše, ki svoje otroke vodijo na »povodcu«, gleda prezirljivo …