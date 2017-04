FOTO: Zdravnik o Kimini ritki: Je kot prazen balon

Zaradi nje je postala svetovno znana, vendar vse kaže, da ne bo več dolgo tako: Kim Kardashian in njena opevana zadnjica sta vse manj priljubljeni. Mnogi ji tudi očitajo, da so njene fotografije preveč obdelane. Pred kratkim so namreč v javnost prišle neretuširane fotografije, ki niso bile niti najmanj podobne tistim, ki jih sicer objavlja.

Očitno pa imajo podobno mnenje tudi strokovnjaki. Kimin zdravnik, dr. Aaron Rollins, je povedal, da je po njegovem mnenju zadnjica prevelika. »To naj bo opozorilo za vse, ki si hočejo povečati kakšen del svojega telesa. Če imate celulit pred operacijo, ga boste imele tudi po operaciji. Ljudje bi morali razmisliti o tem. Kim ima dva otroka, zredila se je in nato spet shujšala. To je, kot da bi napihnili balon in potem spustili zrak iz njega. Ni čudno, da je takšna. Velika je, prevelika.« Sam pravi, da se njegove stranke v zadnjih časih raje odločajo za nekoliko manjšo različico, denimo Kimine mlajše in precej višje sestre Kylie Jenner.

