FOTO: ZDA onemele: To je ljubimec Melanie Trump

Slovenka poročena z ameriškim predsednikom Melania Trump naj bi že leta varala svojega moža Donalda. Njen ljubimec naj bi bil šef varnostne službe draguljarne Tiffany, ki ima prostore v avli Trumpovega stolpa. On naj bi bil pravi razlog, da se Melania ne preseli v predsedniško palačo v Washingtonu, ne pa šolanje njenega sina Barrona.

Te podatke je na twitterju objavila ameriška pisateljica Monica Byrne (in tudi fotografijo domnevnega ljubimca), dan potem ko so švicarski mediji zatrjevali, da se Donald in Melania Trump ločujeta in da so papirji za razvezo že podpisani.



Zaradi ljubimca naj bi se prvi par ZDA ločeval že pred leti, a ko so začele javnomnenjske raziskave za vstop v Belo hišo kazati v prid Donaldu Trumpu, sta se dogovorila za preložitev poroke. Tako trdi Byrnejeva, ki še dodaja, da je Melania zaradi tega možu postavila svoje pogoje.

Ne trditev pisateljice, ne švicarskih medijev v Beli hiši niso komentirali.

Hi @realDonaldTrump! We're all wondering if your wife @MelaniaTrump is having an affair with the head of security at Tiffanys or nah? pic.twitter.com/yaBpXsX0qd