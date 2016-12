FOTO: Zakaj mali princ George tudi pozimi nosi kratke hlače?!

Tudi na britanskem dvoru niso izjema in danes praznujejo božič. Lepo oblečeno plemstvo so danes ujele kamere mnogih fotografov. Mali princ George je za roko držal očeta princa Williama, za princesko Charlotte pa je skrbela vojvodinja Kate. Na presenečenje mnogi je bil malček spet v kratkih hlačkah, golo kožo pa so nekoliko zakrivale visoke nogavice. Ne glede na nizke temperature pa se ni zdelo, da bi ga mrazilo.

Mnoge zanima, zakaj malega Georga oblačijo v kratke hlačke. Odgovor je sila preprost: gre za angleško tradicijo, po kateri so hlače namenjene srednjemu sloju. Pravico do njih naj bi mali plemič, ki že stoji v vrsti za prestol, dobil pri osmih letih. Do takrat pa bo moral potrpeti v kratkih hlačkah, ki so znak višjega sloja, piše Independent. Sicer pa je tudi njegov oče v njegovih letih nosil takšne kratke hlačke ...