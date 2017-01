FOTO: Zabavni Roonie Wood: dvojčici je oblekel v puding

Kitarist slavne rock skupine Rolling Stones Ronnie Wood (69) si je v prazničnih dneh vzel čas za svoji mali princeski, dvojčici Gracie Jane in Alice Rose. Ustvarjalni očka je malima lepotičkama, ki sta na svet prijokali maja letos, izdelal kostuma v obliki značilne angleške praznične jedi – božičnega pudinga. Njuna mamica, Rooniejeva tretja žena Sally (38), ni imela nič proti. Moža je ovekovečila in objavila na spletu že med izdelavo otroških prazničnih oprav in fotografije objavila tudi na instagramu.

