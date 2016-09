FOTO: Z obritimi intimnimi predeli zasenčili mladega papeža

Filmski festival v Benetkah sicer slovi kot kulturen in dostojen dogodek, a bi njegov ugled lahko povsem uničili italijanski manekenki Giulia Salemi in Dayane Mello, potem ko sta v soboto prišle na premiero miniserije o fiktivnem mladem papežu, z naslovom The Young Pope, kjer glavni vlogi igrata Jude Law in Diane Keaton.

Dekleti sta namreč nosili dolgi obleki, Giulia oranžno, Dayane rozasto , ki pa sta bili tako odprti, da sta potrebovali veliko napora, da fotografom nista razkrili pogled na njuno popolnoma golo mednožje.

No, sta pa lepotički, tako tuji mediji, na rdečem tepihu vsem pokazali, da imata spodnje intimne dele obrite do zadnjega kotička. Prav tako ju ni niti malo motilo, da so vsi gledali v njiju, saj sta z nasmehom pozirali fotografom in obenem držali haljo, da ne bi pokazali preveč.