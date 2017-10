FOTO: Z novim nosom spet plod spolnih fantazij? Iznakažen to ni bil

Nekdaj je bil predmet ženskih spolnih fantazij, sploh ko je z erotičnimi prizori v filmu Devet tednov in pol po svetu zanetil vročico. A je Mickey Rourke, moški greha vrednega telesa in deško očarljivega obraza s kančkom brutalne možatosti, filmske kamere zamenjal za boksarski ring, v katerem so mu nasprotniki udarec za udarcem kazili obraz in lomili kost za kostjo. Po pomoč se je obrnil na lepotne kirurge, a pri izbiri naredil nekaj velikanskih napak, saj so ti njegov privlačni obraz spremenili v skoraj neprepoznavno umetno spako. A to je bilo pred leti, dokler ni srečal lepotnega kirurga dr. Dhira, ki posege prilagaja vsakemu posameznemu obraz in se baha z »naravnimi rezultati«.

Dobro ve, kaj pokaže zrcalo, če gre pri lepotnem posegu kaj narobe. To pa Rourka ni odvrnilo, da se ne bi zdaj, pri 65, vnovič prepustil skalpelu. Z upanjem, da bo vsaj malce popravil poprejšnje poizkuse. Očitno se mu je obrestovalo. »Nisem še dobro dojel, da je operacije nosu konec, a sem vendar spet čeden!« je navdušeno napisal na twitter in se takoj, še s povezanim obrazom in z vidnimi podplutbami, veselo in samozavestno nasmehnil v objektiv. In dodal, da je pred njim še en popravek nosu.

Zvezdnik ni skrival, da je poskušal s pomočjo sodobne medicine popraviti to in ono. Čeprav ni šlo toliko za nečimrnost kot željo, da popravi škodo, ki mu jo je prizadejal boks. »Ličnico sem imel enkrat zlomljeno, nos dvakrat. Tega so mi petkrat operirali,« je priznal in še, da so mu lepotni kirurgi poskušali preoblikovati zlomljeni nos s pomočjo hrustanca iz njegovega ušesa, a so sledile vnovične operacije, ker se tkivo ni lepo in dobro celilo. »Za večino iznakaženosti se sicer lahko zahvalim boksu, a nato sem izbral napačnega kirurga, saj ta ni popravil škode, ampak jo je žal le povečal.«