FOTO: Vroči poljubi Brada Pitta: je ona kriva za ločitev?

Vse glasnejše so govorice, da naj bi se slavna zvezdnika Brad Pitt in Angelina Jolie razšla zaradi francoske igralke Marion Cotillar, s katero je Brad igral v filmu Allied, ki bo premierno predvajan novembra. Marion je 41-letna mati samohranilka, ki je znana po svoji lepoti in zapeljivi eleganci. Angelina naj bi najela detektiva, ki je razkrinkal afero Pitta in Cotillarjeve, poroča portal Pagesix.

To pa niso edine govorice, ki so se pojavile v zvezi z ločitvijo znanega para. V ločitveni zmešnjavi se je znašla tudi zvezdnica Selena Gomez, ki je na instagramu pred kratkim objavila fotografijo, kako si z Bradom izmenjujeta zapeljive in globoke poglede na podelitvi zlatih globusov, poroča The Sun. Po nekaterih informacijah naj bi Angelina doživela izpad ljubosumja zaradi zasanjanega pogleda Gomezove, šlo naj bi za brezsramno flirtanje, ki ga 24-letnica niti ni zanikala. »Moram priznati, da je lepo gledati vse slave in vroče moške, ki jih občudujem,« je komentirala dogajanje na zlatih globusih.

To naj bi bilo sporno flirtanje z Gomezovo na zlatih globusih.

Resnični vzrok razveze, ki je naveden v zahtevi za ločitev, naj bi bile nepremostljive razlike predvsem pri vzgoji otrok. Navedla ga je Angelina, ki se je sicer odpovedala premoženju, zahteva pa skrbništvo nad vsemi šestimi otroki.

Napovednik skupnega filma Marion in Brada.