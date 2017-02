FOTO: Vroča akcija v Parih: najprej prepir, nato neustavljiva strast

... in pred kamero. Foto: youtube

Dalila in Dado pod odejo ... Foto: youtube

Srbski šov Pari, v katerem sodeluje tudi slovenska tekmovalka Ksenija Kranjec, je ponovno razgrel strasti tekmovalcev. Tokrat sta bila na »tapeti« Dalila Moreno in MC Dado, ki sta svoj popoldanski prepir zgladila kar med rjuhami.

Dado se je zagrel za Dalilo že takoj po prihodu v oddajo in njuna kemija je očitno vse močnejša. Kamere so ujele, kako sta se v spalnici nežno poljubljala in si delila dotike.