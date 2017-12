FOTO: Visoko noseča zvezdnica se še vedno skriva

Njena starejša polsestra Khloe Kardashian je pred kratkim priznala, da z izbrancem Tristanom pričakujeta otroka, vendar najmlajša članica klana Kardashian-Jenner (20) o svoji nosečnosti še vedno molči kot grob.



Kylie se menda ne more sprijazniti z rastočim trebuhom in odvečnimi kilogrami, nosečnosti pa še vedno ni potrdila. Ogromnega trebuha ne more več skriti. Pred dnevi se je udeležila večerje, ki jo je priredila njena mati, paparaci pa so samo čakali na trenutek, ko bo izstopila iz avtomobila.

Kylie, ki otroka pričakuje z raperjem Travisom Scottom v začetku prihodnjega leta, je oboževalce menda zelo razočarala z umikom s scene. »Konec je, božič je odpovedan,« je komentiral nekdo.