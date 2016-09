FOTO in VIDEO: V šoku: trdi, da je Michael Jackson živ

Pisalo se je leto 2009, ko je priljubljeni kralj popa Michael Jackson za vedno utihnil in za seboj pustil milijone obupanih oboževalcev. Vendar vse kaže, da se Michael ni zares poslovil: na spletu se je namreč pojavil posnetek, v katerem avtor trdi, da je glasbenik še vedno živ.

Michaelova hči Paris je na instagramu objavila fotografijo sebe v avtu, na zadnjem sedežu pa so nekateri opazili senco, ki bi lahko bila človek. Z malo fantazije (in verjetno nekaj pomoči moderne tehnologije) so v temnem obrisu odkrili Michaela. Čeprav je teorija malce neverjetna, se je mnogo oboževalcev nad njo navdušilo. Obstaja namreč kar nekaj teorij zarote, po katerih glasbenik naj ne bi bil mrtev, ampak naj bi po svetu romal živ in zdrav.