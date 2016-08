FOTO in VIDEO: V javnosti seks posnetek Justina Bieberja

Mladi Justin Bieber se je v svoji glasbeni karieri že nekajkrat znašel sredi različnih škandalov, a tovrstni je tudi zanj prvi. V javnost je namreč prišla novica o posnetku, na katerem naj bi se videlo mladeniča in njegovo izbranko med najbolj intimnim početjem, poroča Daily Mirror.

Justin je svoje dekle Sofio Richie presenetil in jo za 18. rojstni dan odpeljal na počitnice v Mehiko, tam pa sta se predajala vsem vrstam užitkov. Ujeli so ju namreč, medtem ko sta se strastno objemala in poljubljala, kar ne bi bilo nič nenavadnega, če Justin ne bi imel pri tem hlač pri kolenih. Fotografije, na katerih se vidi glasbenikovo zadnjico, napovedujejo tudi video, njegovi oboževalci in sovražniki pa so se na spletu razpisali.

Na twitterju so pod hashtagom #justinssextapeleakedparty objavili malo morje fotografij in komentarjev. Čeprav so nekateri iskreno presenečeni, pa jih je večina pripomnila, da Justin veliko piše o želji po zasebnosti, nato pa gre in s svojim dekletom seksa pred očmi javnosti.