FOTO in VIDEO: Umrl kultni glasbenik, svet žaluje

Pete Burns je bil kultni član skupine Dead or Alive, najbolj pa si ga bomo zapomnili po tem, da je z lepotnimi operacijami popolnoma uničil svoj obraz in ga spremenil do nerazpoznavnosti. Število lepotnih operacij, ki se jim je prepustil, je večje od 300, poroča The Sun.

Vzrok smrti glasbenika, ki je najbolj znan po hitu You spin me round, je bil srčni infarkt.