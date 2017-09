FOTO in VIDEO: Pred možem strastno poljubila drugega

Petdesetletna avstralska igralka Nicole Kidman je na nedavni podelitvi emmyjev poskrbela za pravi škandal. Pred možem Kiethom Urbanom je ob razglasitvi, da je njen soigralec Alexander Skarsgard iz serija Majhne laži prejel nagrado za najboljšo moško stransko vlogo, Šveda strastno poljubila. Seksi Skarsgard v seriji igra njenega nasilnega moža.

Očitno pa Urbana strasten poljub na usta ni pretirano zmotil, saj je le gledal ob strani in z nasmehom na obrazu ploskal.

Skarsgard je bil leta 1999 izbran za najbolj seksi Šveda, mnoge ženske pa so prepričane, da ta naziv zasluži še danes. Čeprav je za nekaj let obesil igralsko kariero na klin, se je uspešno vrnil. V tem času so ga producenti poskušali premamiti z različnimi vlogami in visokimi honorarji, a se ni vdal. Posvetil se je študiju političnih ved, se vpisal v vojsko, nameraval pa je študirati tudi arhitekturo.

Nicole in Keith sta poročena od leta 2006. Imata otroka Sunday Rose in Faith Margaret. Čeprav sta imela kar nekaj težav zaradi njenega ljubosumja, je njun zakon do zdaj preživel. Nicolino samozavest naj bi močno načel razhod s Tomom Cruisom, saj naj bi se bala, da se ji bo s Kiethom zgodilo nekaj podobnega. »Bila je povsem na tleh, ko jo je zapustil. Prepričana je bila, da se bo zgodba ponovila tudi s Kiethom,« je medijem razkril igralkin prijatelj.