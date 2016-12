FOTO in VIDEO: Ob novem fantu Britney Spears vas bo obšla slabost

Kraljica popa Britney Spears se je po kriznem obdobju izpred nekaj let očitno vrnila v vsej svoji veličini in uživa bolj kot kadar koli prej. Pevka (35) je pred kratkim izdala nov video Slumber party, v katerem je kot vedno zapeljiva, na posnetku pa nastopa z 22-letnim manekenom Samom Ashgarijem. Lepotec in priljubljena pevka sta se spoznala med snemanjem vročih prizorov, očitno pa se je njun odnos nadaljeval tudi po službenih dolžnostih.

Par so namreč zasačili med romantičnim zmenkom, ko je Sam kavalirsko nosil njeno torbico, skupaj pa sta tudi objavila posnetek, na katerem sta vsem zaželela srečen božič. V priloženem videu si lahko ogledate pesem in pevkinega novega fanta, ob katerem se vam bodo zašibila kolena.