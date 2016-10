FOTO in VIDEO: Nekoč najlepša na svetu, danes pa straši

Zvezdnica kultnega filma Lepota po ameriško Tara Reid je v 90. letih veljala za eno najlepših žensk na svetu. Danes 40-letna zvezdnica pa se je v zadnjih mesecih pogosto pojavljala v medijih zato, ker je njena nekoč lepa postava začela usihati.

Na zabavi za noč čarovnic, na kateri je bila slavna gostja, se je prikazala v mini opravi, ki je pokrivala zelo malo. Komentarji, ki so se vsuli ob videu in fotografijah, pa niso bili pozitivni: ljudje so se zbali za njeno zdravje in ji svetovali, naj poišče pomoč strokovnjaka. Tara je namreč tako suha, da je bolj kot na grško boginjo spominjala na okostnjaka.