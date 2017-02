FOTO in VIDEO: Milijon ogledov v enem dnevu: Cecin princ razkriva ...

Ena največjih balkanskih zvezd Svetlana Ceca Ražnatović je pred kratkim posnela videospot za pesem Nedolžnost, v katerem je njenega princa zaigral vroči lepotec Aleksandar Petrović, ki je čez noč postal zvezda. Povedal je, da mu je Ceca všeč že od nekdaj in da z veseljem posluša njeno glasbo. Ko je doma razkril, da bo zaigral v njenem videospotu, mu sprva niso verjeli. Bili so v šoku in nadvse ponosni.

Kako ne bi bili, saj je videospot v manj kot 24 urah presegel milijon ogledov.