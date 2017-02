FOTO in VIDEO: Med spominom na pokojnega Georgea Michaela zaklela in začela znova

Velika tekma med Beyonce in Adele na 59. podelitvi glasbenih nagrad grammy se je sinoči v Los Angelesu končala s slavjem britanske pevke, ki je pobrala vse tri najprestižnejše nagrade, to je za album (25), pesem in ploščo leta (Hello). Beyonce je prišla na podelitev z devetimi nominacijami, dobila pa dva grammyja.

Adele je odnesla vseh pet grammyjev, za katere je bila nominirana. Poleg treh najprestižnejših še za pop solo nastop in pop vokalni album. Na podelitvi ni razočarala, saj je večkrat izrekla nekaj krepkih, med drugim tudi med nastopom v spomin na pokojnega Georgea Michaela, ki ga je kljub programu v živo prekinila in začela znova.

Adele restarting her tribute performance to George Michael on live TV #Grammys pic.twitter.com/QgMvOhBCDQ — Tatiana King Jones (@TatianaKing) 13 February 2017

Prav toliko grammyjev kot Adele je sinoči v dvorani Staples Center posmrtno dobil tudi David Bowie, ki je lani umrl za rakom v 69. letu starosti. Podelili so mu grammyje za najboljšo rock pesem (Blackstar), rock nastop, alternativni glasbeni album, najbolje zasnovan album in najboljši paket posnetkov.

Med drugimi je blestel tudi Chance the Rapper, ki je osvojil naslov najboljšega novega umetnika, poleg tega pa tudi grammyja za najboljši rap album (Coloring Book) in najboljši rap nastop (No Problem).