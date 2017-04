FOTO in VIDEO: Bo Pavel plačal 18.000 evrov za pornofotografijo soproge?

NOGOMETAŠ IN MANEKENKA

V računalnik Pavla Mamajeva, 28-letnega ruskega nogometnega reprezentanta, so vdrli hekerji in ukradli fotografije njegove soproge, manekenke Alane. Eno od fotografij so nato objavili. Na njej nogometaševa soproga gola pozira v kopalnici.

Zastonj reklama

Nato pa je sledilo izsiljevanje. Za vsako nadaljnjo žgečkljivo fotografijo so hekerji zahtevali po 18.000 evrov. Toda Pavel se ni dal. Rekel je, da denarja ne bodo dobili, tudi če se postavijo na glavo. Zakonca se nista omehčala niti po tem, ko so objavili fotografijo, kjer sta gola pod prho.

.