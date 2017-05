FOTO: Veste, kateri svetovni voditelj je bil v mladosti tak šarmer?

Tudi najvplivnejši politiki oziroma svetovni voditelji so bili nekoč le nedolžni otroci. Radovedni in cel podivjani najstniki, ki so stašrem nemalokrat stopili na živec. Ni jim bilo vedno postlano z rožicami - nekateri so namreč odraščali v revščini in brez staršev, spet drugi pa so pred očetovo železno roko. Izbrskali smo arhivske fotografije najbolj razvpitih, kontroverznih, karizmatičnih in obrekovanih politikov. Takšni so bili nekoč, ko se jim ni niti sanjalo, da jih bo poznal ves svet.

Borut Pahor



Najzabavnejši slovenski predsednik vseh časov in eden redkih politikov, ki z javnostjo rad deli trenutke iz svojega zasebnega življenja. »Ajde, miška mala, gremo!« je izjava, s katero je dvignil veliko prahu. Redno zahaja v fitnes, plava in teče, priljubljeni tednik Politico pa ga je razglasil za evropskega instagram predsednika. Zanimivost: pri štirih letih je znal kotalkati, govoriti pa še ne.

Angela Merkel



Nemška kanclerka je hči evangeličanskega pastorja in učiteljice, kot učenka je blestela pri matematiki in ruščini. Kot znanstvenica se je ukvarjala s fizikalno kemijo. Njeni prijatelji radi povedo, da je od otroštva trdo delala, da je dosegla zastavljene cilje. Njena odločnost pa jo je od težkega otroštva s hladnim, strogim očetom popeljala do tega, da je postala najbolj prepoznavna Evropejka in najvplivnejša ženska na svetu.

Silvio Berlusconi



Poslovnež, nekdanji italijanski premier in neustavljivi ženskar bo letos dopolnil 81 let. Vzvišen, šarmanten in prepričljiv je ter eden najbolj kontroverznih politikov vseh časov. Je lastnik medijskega imperija, nogometnega kluba, oglaševalskih agencij... V študentskih letih pa je delal kot šansonjer na križarkah. Med drugim je prepeval hite Franka Sinatre.

Kraljica Elizabeta II.



Najvplivnejša monarhinja vseh časov obožuje zrezke, ne mara juhe, v javnosti redko pokaže čustva in ni nikoli privolila v intervju. Močno je navezana na svoje pse in konje. Kadar njeni dirkalni lepotci zmagujejo, pokaže največ čustev, celo poskakovati so jo že videli ob tem. Njeni najbližji ji ljubkovalno pravijo Lilibet, svojim vnukom in pravnukom pa menda rada pošilja tekstovna sporočila.

Barack Obama



Prvi temnopolti in eden najbolj priljubljenih ameriških predsednikov vseh časov je potomec Kenijca in Američake evropskih korenin. V knjigi Sanje mojega očeta je priznal, da je poskusil kokain in da je v mladosti kadil marihuano, divjemu najstniku pa ni bil tuj niti alkohol. Bil je celo član lokalne tolpe. Obožuje košarko, poje eno jabolko na dan, rad bere stripe, med študijem na Harvardu pa se je nekaj časa ukvarjal celo z manekenstvom.

Papež Frančišek



Jorge Mario Bergoglio se je rodil v Buenos Airesu v družini priseljencev z italijanskimi koreninami. Diplomiral je iz kemijske tehnologije, obožuje tango, opero in Dostojevskega. Prvi Južnoameričan na čelu Rimskokatoliške cerkve ima od 21. leta samo eno pljučno krilo. Drugega so mu v mladosti zaradi hujše okužbe odstranili. Kljub uglednim cerkvenim službam je znan po tem, da od nekdaj živi v skromnem stanovanju, si pogosto sam kuha, se vozi s kolesom in mestnim prometom. Frančišek je tudi navijač argentinskega nogometnega kluba San Lorenzo.

Vladimir Putin



Ruski premier je odraščal kot edinec. Starši so ga krstili v leningrajski pravoslavni cerkvi in vrstniki so ga med drugim klicali Putka in Volođa, kot mu nekateri pravijo še danes. Ko se je uril za tajnega agenta KGB, je treniral judo. Obožuje skupino The Beatles, pse, konje, smučanje, hokej, tekoče govori nemško in igra klavir.

Donald Trump



Nepremičninski mogotec, ki se je s svojimi nebotičniki zapisal v zgodovino New Yorka, in ameriški predsednik ZDA. Starši so ga zaradi njegovega divjega in nemirnega značaja poskušali disciplinirati tako, da so ga vpisali na vojaško akademijo, ki jo je tudi končal. Nekateri ga obožujejo, drugi zasmehujejo, trikrat se je poročil z manekenko, zadnja med njimi je Slovenka Melania. Nikoli ni spil niti kapljice alkohola, prižgal cigarete, boji se rokovanja in obožuje sarmo.

