FOTO: Veličastno slovo

Življenje v središču Pariza se je v soboto skoraj zaustavilo. Francosko prestolnico je skoraj kot cunami preplavilo vsesplošno žalovanje, na za promet zaprtih Elizejskih poljanah pa je odmevalo eno samo ime. »Johnny! Johnny!« so se razlegali kriki oboževalcev Johnnyja Hallydaya, se mešali z brnenjem motorjev in glasbo pevčevega benda.

Odkar je minulo sredo zadonela vest, da je v 74. letu boj z rakom na pljučih izgubil eden najprepoznavnejših francoskih pevcev, ki si je prislužil vzdevek francoskega Elvisa, je Francija v stanju žalovanja. Nacionalni radio preigrava njegove največje hite, gledalci francoske nacionalne televizije se ga spominjajo s posebnimi oddajami, vsa žalost, prepletena z lepi spomini, pa je vrhunec doživela v soboto. Mimo Slavoloka zmage se je po Elizejskih poljanah do Trga zmage (Place de la Concorde) vil žalni sprevod, kakršen morda pritiče le še članom oboževane kraljeve družine. Preprosto belo krsto so na poslednjo pot spremili zvezdnikova vdova Laeticia in njuni otroci, za njimi pa s sklonjenimi glavami tudi francoski predsednik Emmanuel Macron s prvo damo Brigitte Macron. Vse pod budnim očesom približno 1500 policistov in helikopterjem, ki je prečesaval okolico. Za sprevodom pa še okoli 700 motoristov na harleyih davidsonih, v čast Johnnyjevi vseživljenjski strasti do jeklenih konjičkov, in vzdolž Johnnyjeve poslednje poti množica več kot 100.000 rockerjevih oboževalcev, mnogi v malce uporniških usnjenih jaknah.

»Danes je žalosten dan, a vendar ste danes tu. Zanj, za Johnnyja. Kot je bil on vedno tu za nas s svojimi pesmimi,« se mu je pred cerkvijo La Madeleine, od koder je krenila žalna procesija, poklonil vidno ganjen francoski predsednik, tudi sam Hallydayev oboževalec, prepričan, da je bil Johnny več kot le pevec. Več kot zabavljač. Bil je narodni junak. »Johnny je pripadal vam, javnosti, Franciji.«

Slovo od rockerja je spominjalo na vsesplošno žalovanje po smrti britanske princese Diane.