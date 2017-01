FOTO: V naši bližini nastaja novi Hollywood

Znano je, da tudi največji hollywoodski zvezdniki pogosto zahajajo na počitnice v lepa evropska mesta. Tako so letos hrvaški Dubrovnik obiskali številni znani obrazi, v zadnjem času pa je ena izmed evropskih prestolnic postala drugi dom za nekatere izmed najboljših igralcev.

Harrisona Forda so tako opazili, kako v trgovini kupuje kolesa, Hucha Jackmanna pa so fotografirali med tekom. Tom Hanks je o Budimpešti povedal, da je najlepše mesto po San Franciscu, najnovejši gost v mestu pa je lomilec ženskih src Ryan Gosling. Med snemanjem Blade Runnerja, v katerem igra s Harrisonom Fordom, je več mesecev preživel v madžarski prestolnici.

Vse kaže, da Budimpešta postaja novi Hollywood, v katerega igralci prihajajo zaradi službenih obveznosti, ostajajo pa iz užitka.

Who’s up for Budapest? LAST CHANCE to join me & Harrison Ford on the Blade Runner 2049 set! Pack your bags & GO: https://t.co/psEYZHkEvv